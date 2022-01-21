Наші землі повернуться до нас: Зеленський розповів про шанси Путіна мирно врегулювати ситуацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські землі повертаються до нас. За його словами, у глави РФ Володимира Путіна є великі шанси домовитися про мирне врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю The Washington Post.

"Путін не молодий, і я думаю, що він повинен думати про те, що він залишить після себе. Якщо він відбере територію України, це буде тимчасова перемога одного народу над іншим. У мене багато російських друзів та знайомих, які жалкують про те, що сталося. Наші землі повернуться до нас", - сказав український лідер.

Він нагадав, що у 2014 році Україна та Росія були друзями, але тепер країни воюють одна з одною.

"Думаю, Путін має великі шанси домовитися про мирне врегулювання, сісти за стіл і знайти компроміс", - підкреслив Зеленський.