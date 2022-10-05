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Наші солдати продовжують рух вперед: Резніков показав осінній наступ ЗСУ

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Україна, Середа 05 жовтня 2022 21:10
Наші солдати продовжують рух вперед: Резніков показав осінній наступ ЗСУ Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні показали осінню офензиву української армії у Харківській та Херсонській областях. За цей час військові деокупували велику кількість населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Осіння офензима української армії день за днем", - йдеться у повідомленні.

Резніков заявив, що український контрнаступ це найкраща відповідь на будь-які "референдуми", "укази", "договори" та пафосні промови.

"Поки "російський парламент" п’яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують рух вперед", - додав міністр.

Нагадаємо, що українські військові звільнили шість населених пунктів в Луганській області.

Також у Херсонській області бійці Збройних сил України продовжують свій контрнаступ. Росіяни відступають і намагаються десь закріпитись.

Стало відомо, що у Херсонській області ЗСУ деокупували понад півсотні населених пунктів.

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