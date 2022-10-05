Наші солдати продовжують рух вперед: Резніков показав осінній наступ ЗСУ
В Україні показали осінню офензиву української армії у Харківській та Херсонській областях. За цей час військові деокупували велику кількість населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Осіння офензима української армії день за днем", - йдеться у повідомленні.
#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022
This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns
Резніков заявив, що український контрнаступ це найкраща відповідь на будь-які "референдуми", "укази", "договори" та пафосні промови.
"Поки "російський парламент" п’яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують рух вперед", - додав міністр.
Нагадаємо, що українські військові звільнили шість населених пунктів в Луганській області.
Також у Херсонській області бійці Збройних сил України продовжують свій контрнаступ. Росіяни відступають і намагаються десь закріпитись.
Стало відомо, що у Херсонській області ЗСУ деокупували понад півсотні населених пунктів.
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