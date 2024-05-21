Наші сили знищують окупанта в Харківській області, результати відчутні, - Зеленський

Сили оборони України знищують окупантів у Харківській області і результати там відчутні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Президент уточнив, що Покровський, Краматорський і Курахівський напрямки зараз залишаються надзвичайно складними. Там відбувається найбільше боїв.
"Харківська область наші сили знищують окупанта, результати відчутні", - заявив президент.
Також він повідомив, що сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони від міністра оборони України Рустема Умерова та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Головком ЗСУ Олександр Сирський теж доповідав Зеленському про обстановку на фронті.
"Відбулося напередодні чергове засідання формату "Рамштайн" - сьогодні доповіли про роботу щодо наших потреб. Насамперед це ППО, броньована техніка, снаряди. Усі партнери повністю проінформовані про актуальність потреб і реальну фронтову ситуацію", - підсумував президент.
Росіяни ведуть свій наступ на півночі області, проте значних просувань у них немає. Українським військам вдалося зупинити загарбників.
Сьогодні спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ситуація в Харківській області залишається складною. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.