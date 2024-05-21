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Наши силы уничтожают оккупанта в Харьковской области, результаты ощутимы, - Зеленский

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины уничтожают оккупантов в Харьковской области и результаты там ощутимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Президент уточнил, что Покровское, Краматорское и Кураховское направления сейчас остаются чрезвычайно сложными. Там происходит больше всего боев. 

"Харьковская область наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы", - заявил президент.

Также он сообщил, что сегодня были подробные доклады по ситуации на фронте и в обеспечении обороны от министра обороны Украины Рустема Умерова и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Главком ВСУ Александр Сырский тоже докладывал Зеленскому об обстановке на фронте.

"Состоялось накануне очередное заседание формата "Рамштайн" - сегодня доложили о работе по нашим потребностям. Прежде всего это ПВО, бронированная техника, снаряды. Все партнеры полностью проинформированы об актуальности потребностей и реальной фронтовой ситуации", - подытожил президент.

Наступление РФ в Харьковской области

Россияне ведут свое наступление на севере области, однако значительных продвижений у них нет. Украинским войскам удалось остановить захватчиков.

Сегодня спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что ситуация в Харьковской области остается сложной. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в частности, в городе Волчанск.

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