Наши силы уничтожают оккупанта в Харьковской области, результаты ощутимы, - Зеленский

Президент уточнил, что Покровское, Краматорское и Кураховское направления сейчас остаются чрезвычайно сложными. Там происходит больше всего боев.

"Харьковская область наши силы уничтожают оккупанта, результаты ощутимы", - заявил президент.

Также он сообщил, что сегодня были подробные доклады по ситуации на фронте и в обеспечении обороны от министра обороны Украины Рустема Умерова и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Главком ВСУ Александр Сырский тоже докладывал Зеленскому об обстановке на фронте.

"Состоялось накануне очередное заседание формата "Рамштайн" - сегодня доложили о работе по нашим потребностям. Прежде всего это ПВО, бронированная техника, снаряды. Все партнеры полностью проинформированы об актуальности потребностей и реальной фронтовой ситуации", - подытожил президент.