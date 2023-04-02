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Коаліція Ердогана на парламентських виборах може не отримати більшість, - опитування

Новость на русском →
Анкара, Неділя 02 квітня 2023 16:22
Коаліція Ердогана на парламентських виборах може не отримати більшість, - опитування Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після виборів, які відбудуться за півтора місяця, може втратити більшість у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Internet Haber.

Видання проаналізувало 17 різних опитувань. Соціологічні дані свідчать про те, що правий альянс на чолі з Партією справедливості та розвитку (АКК) Ердогана може забрати найбільше голосів - близько 33,2%. Проте партнер президентської партії (Партія націоналістичного руху) може не подолати поріг, набравши всього 6,6% голосів.

При цьому більшість у парламенті може отримати коаліція опозиційних сил. Зокрема, головний конкурент Ердогана - Республіканська народна партія Кемаля Киличдароглу, який ще й є кандидатом у президенти від об’єднаної опозиції, отримує 27,1% голосів.

Друга найбільша опозиційна сила "Хороша партія", за результати соцопитувань, може здобути 10,5%, а решта не долають прохідний бар’єр.

Крім того, прокурдська Демократична партія народів поки що має 10,4% голосів виборців. Ця сила хоч і не входить до об'єднаної коаліції, але підтримує Киличдароглу як кандидата у президенти.

Варто зазначити, що на минулих парламентських виборах партія Ердогана здобула 42,3% голосів, а Партія націоналістичного руху - 11,13%.

Нагадаємо, що прокурдська партія Туреччини відмовилася висувати кандидата в президента, чим знизила шанси Ердогана зберегти владу.

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