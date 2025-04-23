Наші дрони стають стійкішими до РЕБ. Сирський розповів про технологічну перевагу ЗСУ

Збройні сили України нарощують технологічну перевагу на полі бою. Зокрема українські дрони вже стають стійкішими до ворожих систем РЕБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Продовжуємо посилювати технологічну складову Збройних Сил України. Наші дрони стають стійкішими до РЕБ ворога, здатні бачити противника і вдень, і вночі - як у відкритому полі, так і в різних укриттях", - наголосив Сирський.
Він розповів, що за їх допомогою українські військові дедалі ефективніше знищують російських окупантів.
"Російський агресор має зрозуміти: на українській землі йому не місце. Боротьба триває. Слава Україні!", - зауважив головнокомандувач.
Зауважимо, що наприкінці минулого року Міністерство оборони України допустило до експлуатації вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс ТОККО.
Примітно, що цей дрон-камікадзе є стійким до впливу ворожих РЕБ.
Крім того, минулого місяця українське Міноборони схвалило використання безпілотного авіаційного комплексу "Хижий птах" у бойових діях.
"Хижий птах" вже продемонстрував свою високу ефективність у бою, знищуючи бронетехніку, укріплені вогневі позиції противника, а також маючи підвищену стійкість до впливу ворожого радіоелектронного боротьби (РЕБ).
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