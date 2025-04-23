UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Наші дрони стають стійкішими до РЕБ. Сирський розповів про технологічну перевагу ЗСУ

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Збройні сили України нарощують технологічну перевагу на полі бою. Зокрема українські дрони вже стають стійкішими до ворожих систем РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Продовжуємо посилювати технологічну складову Збройних Сил України. Наші дрони стають стійкішими до РЕБ ворога, здатні бачити противника і вдень, і вночі - як у відкритому полі, так і в різних укриттях", - наголосив Сирський.

Він розповів, що за їх допомогою українські військові дедалі ефективніше знищують російських окупантів.

 

"Російський агресор має зрозуміти: на українській землі йому не місце. Боротьба триває. Слава Україні!", - зауважив головнокомандувач.

Виробництво дронів в Україні

Зауважимо, що наприкінці минулого року Міністерство оборони України допустило до експлуатації вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс ТОККО.

Примітно, що цей дрон-камікадзе є стійким до впливу ворожих РЕБ.

Крім того, минулого місяця українське Міноборони схвалило використання безпілотного авіаційного комплексу "Хижий птах" у бойових діях.

"Хижий птах" вже продемонстрував свою високу ефективність у бою, знищуючи бронетехніку, укріплені вогневі позиції противника, а також маючи підвищену стійкість до впливу ворожого радіоелектронного боротьби (РЕБ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниОкупантиОлександр Сирський