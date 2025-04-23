Наши дроны становятся устойчивее к РЭБ. Сырский рассказал о технологическом преимуществе ВСУ

Вооруженные силы Украины наращивают технологическое преимущество на поле боя. В частности украинские дроны уже становятся более устойчивыми к вражеским системам РЭБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"Продолжаем усиливать технологическую составляющую Вооруженных Сил Украины. Наши дроны становятся более устойчивыми к РЭБ врага, способны видеть противника и днем, и ночью - как в открытом поле, так и в различных укрытиях", - подчеркнул Сырский.
Он рассказал, что с их помощью украинские военные все эффективнее уничтожают российских оккупантов.
"Российский агрессор должен понять: на украинской земле ему не место. Борьба продолжается. Слава Украине!", - отметил главнокомандующий.
Заметим, что в конце прошлого года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации отечественный беспилотный авиационный комплекс ТОККО.
Примечательно, что этот дрон-камикадзе является устойчивым к воздействию вражеских РЭБ.
Кроме того, в прошлом месяце украинское Минобороны одобрило использование беспилотного авиационного комплекса "Хищная птица" в боевых действиях.
"Хищная птица" уже продемонстрировал свою высокую эффективность в бою, уничтожая бронетехнику, укрепленные огневые позиции противника, а также имея повышенную устойчивость к воздействию вражеского радиоэлектронного борьбы (РЭБ).
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