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Наши дроны становятся устойчивее к РЭБ. Сырский рассказал о технологическом преимуществе ВСУ

Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженные силы Украины наращивают технологическое преимущество на поле боя. В частности украинские дроны уже становятся более устойчивыми к вражеским системам РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Продолжаем усиливать технологическую составляющую Вооруженных Сил Украины. Наши дроны становятся более устойчивыми к РЭБ врага, способны видеть противника и днем, и ночью - как в открытом поле, так и в различных укрытиях", - подчеркнул Сырский.

Он рассказал, что с их помощью украинские военные все эффективнее уничтожают российских оккупантов.

"Российский агрессор должен понять: на украинской земле ему не место. Борьба продолжается. Слава Украине!", - отметил главнокомандующий.

Производство дронов в Украине

Заметим, что в конце прошлого года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации отечественный беспилотный авиационный комплекс ТОККО.

Примечательно, что этот дрон-камикадзе является устойчивым к воздействию вражеских РЭБ.

Кроме того, в прошлом месяце украинское Минобороны одобрило использование беспилотного авиационного комплекса "Хищная птица" в боевых действиях.

"Хищная птица" уже продемонстрировал свою высокую эффективность в бою, уничтожая бронетехнику, укрепленные огневые позиции противника, а также имея повышенную устойчивость к воздействию вражеского радиоэлектронного борьбы (РЭБ).

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