Індія пояснила ракетний удар по Пакистану: розвідка вказала на загрозу атак

Перший заступник голови МЗС Вікрам Місрі заявив, що Індія вжила відповідних заходів у відповідь на потенційну загрозу нових атак з боку терористичних груп.

За його словами, розвідувальні дані вказували на ймовірність нових нападів, що ставлять під загрозу національну безпеку країни.

Також зазначив, що Індія скористалася своїм правом на відповідь, щоб зупинити транскордонний тероризм, і підкреслив, що дії уряду були ретельно зваженими і не призвели до ескалації конфлікту.

"Таким чином, примус, як для стримування, так і для запобігання, і тому раніше сьогодні вранці Індія скористалася своїм правом відповісти, щоб стримати такий більш транскордонний тероризм. Наші дії були зваженими та не ескалаційними, пропорційними та відповідальними", - зазначив Місрі.