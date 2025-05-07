Индия объяснила ракетный удар по Пакистану: разведка указала на угрозу атак

Первый заместитель главы МИД Викрам Мисри заявил, что Индия приняла соответствующие меры в ответ на потенциальную угрозу новых атак со стороны террористических групп.

По его словам, разведывательные данные указывали на вероятность новых нападений, ставящих под угрозу национальную безопасность страны.

Также отметил, что Индия воспользовалась своим правом на ответ, чтобы остановить трансграничный терроризм, и подчеркнул, что действия правительства были тщательно взвешенными и не привели к эскалации конфликта.

"Таким образом, принуждение, как для сдерживания, так и для предотвращения, и поэтому ранее сегодня утром Индия воспользовалась своим правом ответить, чтобы сдержать такой более трансграничный терроризм. Наши действия были взвешенными и не эскалационными, пропорциональными и ответственными", - отметил Мисри.