Нашестя сарани на півдні: яка ситуація зараз і що треба знати про шкідника

Що треба знати про сарану

"Саранові є звичайними представниками місцевої ентомофауни. Ці комахи зазвичай живуть осередками та лише за певних кліматичних умов можуть утворювати щільні групи, які переміщуються в пошуках кормової бази", - пояснюють експерти.

Розвитку цього шкідника сприяють висока температура повітря, тривала посуха та наявність занедбаних земель поблизу зони бойових дій. Ще одна вагома причина поширення сарани в Херсонській та Запорізькій областях - екоцид РФ - руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій.

Яка зараз ситуація із поширенням сарани

Поточна ситуація в Україні:

Запорізька область - тривають заходи боротьби з сараною;

Херсонська та Одеська області - осередки підвищення чисельності сарани знищено;

Дніпропетровська область - перевищення чисельності саранових не підтверджено;

В інших областях України поки немає фактів збільшення чисельності саранових.

Як запобігти критичному збільшенню кількості саранових

Більшість саранових живе й розмножується на цілинних занедбаних угіддях, тому найефективнішими заходами є дискування, боронування або оранка восени всієї площі.

Аграріям треба відстежувати стан угідь. Якщо вони виявлять підвищену чисельність шкідника, слід звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби. За потреби - застосовувати інсектициди, внесені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів з дотриманням регламентів їх застосування.

Також потрібно восени здійснювати агротехнічні заходи (дискування, оранка), щоб знищити яйця шкідника у ґрунті.