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Нашестя сарани на півдні: яка ситуація зараз і що треба знати про шкідника

Яка зараз ситуація із поширенням шкідника (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У середині липня на Запоріжжі зафіксували нашестя сарани, яка згодом поширилась й на сусідні області. Появу шкідника спричинила тривала посуха та бойові дії у регіоні.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у Facebook розповідає, яка зараз ситуація із поширенням сарани в Україні та що треба знати про шкідника.

Що треба знати про сарану

"Саранові є звичайними представниками місцевої ентомофауни. Ці комахи зазвичай живуть осередками та лише за певних кліматичних умов можуть утворювати щільні групи, які переміщуються в пошуках кормової бази", - пояснюють експерти.

Розвитку цього шкідника сприяють висока температура повітря, тривала посуха та наявність занедбаних земель поблизу зони бойових дій. Ще одна вагома причина поширення сарани в Херсонській та Запорізькій областях - екоцид РФ - руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій.

Яка зараз ситуація із поширенням сарани

Поточна ситуація в Україні:

  • Запорізька область - тривають заходи боротьби з сараною;
  • Херсонська та Одеська області - осередки підвищення чисельності сарани знищено;
  • Дніпропетровська область - перевищення чисельності саранових не підтверджено;
  • В інших областях України поки немає фактів збільшення чисельності саранових.

Як запобігти критичному збільшенню кількості саранових

Більшість саранових живе й розмножується на цілинних занедбаних угіддях, тому найефективнішими заходами є дискування, боронування або оранка восени всієї площі.

Аграріям треба відстежувати стан угідь. Якщо вони виявлять підвищену чисельність шкідника, слід звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби. За потреби - застосовувати інсектициди, внесені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів з дотриманням регламентів їх застосування.

Також потрібно восени здійснювати агротехнічні заходи (дискування, оранка), щоб знищити яйця шкідника у ґрунті.

Читайте також про те, що у Запоріжжі на тлі потенційної загрози поширення сарани створили спеціальну комісію. Саме з цього регіону розпочалось нашестя.

Раніше ми писали про те, що в Малокатеринівці, Кушугумі та Балабиному Запорізької області провели обробку близько 200 гектарів земель несільськогосподарського призначення.

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Держпродспоживслужба