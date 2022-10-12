Наша розвідка з’ясує всіх причетних: Зеленський про обстріли Нікополя та Авдіївки

"Вкрай жорсткою залишається ситуація у всіх районах які межують з передовою. У ніч на сьогоднішній день окупанти обстріляли Нікополь з "Градів" і ствольної артилерії. Серед поранених дитина, дівчинка 2016 року народження, дуже важке поранення", - заявив президент.

Також Зеленський згадав і про сьогоднішні обстріл центрального ринку в Авдіївці, внаслідок якого загинуло 7 осіб, ще 12 отримали поранення.

"Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати всі імена та всі деталі", - додав Зеленський.

За його словами, Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю і ката, від командувачів до рядових, що виконували ці злочинні накази. Також президент додав, що ніхто не забуде і про пропаганадистів терору, усіх хто виправдовує російський терор і підбурює агресію. Всі хто закликає до вбивства і заохочує знущання з наших людей будуть відповідати на рівні із вбивцями та катами.