Наша ракетная программа не останавливалась ни дня, - Данилов

"Наша ракетная программа не останавливалась ни дня. Потому что некоторые делают вид, что после 2019 года "все пропало", и это - абсолютная ложь. Несмотря на насущность вопроса президент еще в начале июля 2019 года определил задачи по разработке Программы ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года", - отметил Данилов.

По его словам, в рамках программы было завершено проведение исследовательских работ по ключевым проектами "Ольха" и "Нептун". Была увеличена дальность их применения, и "Ольхи" и "Нептуни" были приняты на вооружение.

Также была сформирована единая модель кооперации производителей этих проектов и развернуто создание дополнительных производственных мощностей.

В течение 2019 и 2020 годов ДККБ "Луч" на полигоне в Одесской области провело успешные ракетные испытания модернизированной реактивной системы "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения.

А в апреле 2020 года на полигоне "Алибей" был испытан комплекс крылатых ракет наземного базирования, теперь уже знаменитый "Нептун". В результате все надводные мишени были поражены.

В декабре 2021 года ДККБ "Луч" провело огневые испытания универсальной зенитной ракеты РК-10, которая должна размещаться на наземных, морских и воздушных платформах.

В августе 2021 года СНБО принял решение о развитии ракетного вооружения до 2031 года, и расходы на эту программу должны составить более 200 млрд гривен.