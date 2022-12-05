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Наша позиція незмінна. ЗАЕС має бути під контролем України, - прессекретар президента

Фото: речник президента України Сергій Никифоров (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Запорізька атомна електростанція має перейти під контроль ДП "Енергоатом" та має бути повністю демілітаризована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника президента України Сергія Никифорова інформаційному агенству "Інтерфакс-Україна".

"Позиція президента України щодо ЗАЕС незмінна. Станція має бути під контролем України, і вона має бути повністю демілітаризована. Це те, з чого ми виходимо", - сказав Никифоров.

Відповідаючи на запитання, що конкретно розуміється під демілітаризацією, він зазначив, що станція має бути підключена до української мережі, вона має бути під контролем "Енергоатома", і там не повинно бути сторонніх людей.

За словами речника президента, інші умови можуть бути предметом обговорення з МАГАТЕ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт спрогнозував, якою може бути угода щодо демілітаризації ЗАЕС.

Детальніше про те, чи готується Росія залишити ЗАЕС і якою може бути угода читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Запорізька АЕСЭнергоатом