Наша позиція незмінна. ЗАЕС має бути під контролем України, - прессекретар президента

Запорізька атомна електростанція має перейти під контроль ДП "Енергоатом" та має бути повністю демілітаризована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника президента України Сергія Никифорова інформаційному агенству "Інтерфакс-Україна".
"Позиція президента України щодо ЗАЕС незмінна. Станція має бути під контролем України, і вона має бути повністю демілітаризована. Це те, з чого ми виходимо", - сказав Никифоров.
Відповідаючи на запитання, що конкретно розуміється під демілітаризацією, він зазначив, що станція має бути підключена до української мережі, вона має бути під контролем "Енергоатома", і там не повинно бути сторонніх людей.
За словами речника президента, інші умови можуть бути предметом обговорення з МАГАТЕ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт спрогнозував, якою може бути угода щодо демілітаризації ЗАЕС.
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