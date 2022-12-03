Якою може бути угода щодо демілітаризації ЗАЕС: прогноз експерта

У разі, якщо мова зайде про угоду щодо ЗАЕС, вона може включати демілітаризацію атомної станції та транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Якою може бути угода

"Мені здаться, що це може бути щось накшталт зернової угоди, де може бути Україна, підписант МАГАТЕ, а це фактично ООН, можливо, буде Туреччина, якщо їй буде це цікаво. Вона стосуватиметься виключно двох питань - демілітаризації ЗАЕС та збереження транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба", - сказав Мусієнко.

Про можливість ультиматуму з боку РФ

Експерт нагадав, що українські умови щодо параметрів перемиря і перемовин з РФ щодо припинення війни були озвучені президентом у зверненні до учасників саміту G20 на Балі.

"Я не думаю, що будуть якісь відступи від умов, тим паче в цьому документі", - підкреслив він.

На його думку, якщо далі будуть вноситися якісь пункти, привязуватися до нібито непроведення контрнаступу чи якихось інших умов, це не може бути предметом ції угоди.

"Щодо можливого ультиматуму не наступати далі на південь, то зернова угода, наприклад, насправді не стосуться того, що Росія наприклад перестала обстрілювати Одесу чи область. Бойові дії тривають, угода також жодним чином не перешкодила нам деокупувати Херсон, хоча зернова угода діє", - додав Мусієнко.

За його словами, Україна отримає більшу вигоду з цієї угоди, ніж РФ.

"Якщо ми отримаємо ЗАЕС під контроль, ми її включаємо в українську енергомережу, звідти йдуть російські війська і ми знімаємо питання ядерної небезпеки. Тут для нас все-таки більше вигод", - сказав експерт.

Про вимоги гарантій по транзиту

За словами експерта, всі зобов'язання перед нашими західними партнерами будуть виконані.

"Газотранспортна система пуста стояти не може, якщо говорити про газ. А що стосується нафти, то у нас зобов'язання перед нашими західними партнерами. Ми ж брали зобов'язання про те, що нафта буде туди йти. Одна з умов, чому Угорщина голосувала за всі пакети санкцій проти Росії - те що вона буде деякий час отримувати нафту цим трубопроводом. Тобто це наші зобов'язання не перед Росію, а перед нашими західними партнерами", - сказав Мусієнко.