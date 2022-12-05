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Наша позиция неизменна. ЗАЭС должна быть под контролем Украины, - пресс-секретарь президента

Фото: представитель президента Украины Сергей Никифоров (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Запорожская атомная электростанция должна перейти под контроль ГП "Энергоатом" и должна быть полностью демилитаризована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя президента Украины Сергея Никифорова информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Позиция президента Украины по отношению к ЗАЭС неизменна. Станция должна быть под контролем Украины, и она должна быть полностью демилитаризована. Это то, из чего мы исходим", - сказал Никифоров.

Отвечая на вопрос, что конкретно подразумевается под демилитаризацией, он отметил, что станция должна быть подключена к украинской сети, она должна быть под контролем "Энергоатома", и там не должно быть посторонних людей.

По словам представителя президента, другие условия могут быть предметом обсуждения с МАГАТЭ.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт спрогнозировал, каким может быть соглашение по демилитаризации ЗАЭС.

Детальнее о том, готовится ли Россия покинуть ЗАЭС и каким может быть соглашение читайте в материале РБК-Украина.

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Запорожская АЭСЭнергоатом