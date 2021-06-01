"Наша позиция по Крыму известна": Турция ответила РФ на упреки из-за продажи БПЛА Украине

В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали "рекомендации" России прекратить военное сотрудничество Украиной. Анкара назвала бизнесом продажу Киеву беспилотников , а также подтвердила поддержку деоккупации Крыма.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Анкара не ставила это под сомнение.

"Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решения - в политической плоскости", - заявил Чавушоглу:

Министр добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты.