"Наша позиція щодо Криму відома": Туреччина відповіла РФ на закиди через продаж БПЛА Україні
У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували "рекомендації" Росії припинити військову співпрацю Україною. Анкара назвала бізнесом продаж Києву безпілотників, а також підтвердила підтримку деокупації Криму.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив, що угода з Україною була укладена багато років тому. Росія поставляє ракети в Сирію або інші країни. Анкара не ставила це під сумнів.
"Наша позиція по Криму відома. Ми також озвучуємо це росіянам. Ми говоримо про те, що її рішення - в політичній площині", - заявив Чавушоглу:
Міністр додав, що в усьому світі існує великий попит на безпілотні літальні апарати.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що безпілотники Bayraktar TB2 здатні протягом 12 годин вести спостереження і завдавати високоточних ударів..