Наша найкраща гарантія безпеки

Про те, чим варто підкріпити будь-які майбутні міжнародні гарантії безпеки для України – читайте в колонці голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана.

Як ми самі не раз переконалися, папери не працюють, якщо вони не підкріплені реальними важелями впливу. Що це означає на практиці? Тільки сильна держава може заручитися підтримкою інших сильних держав.

Не менш важливий фактор – наша готовність до боротьби. А це означає ефективну мобілізацію та рекрутинг до Збройних сил. Одна з можливостей стати до війська – програма “Контракт 18-24: дрони”, який передбачає дворічну службу для добровольців віком від 18 до 24 років. Перші майбутні оператори дронів та роботизованих комплексів вже підписують контракти.

Чи можуть наші партнери, наприклад, США, підтримати Україну так, як вони підтримують Ізраїль? Згідно з меморандумом від 1975 року, Сполучені Штати хоч і не беруть фізичну участь у війнах на боці Ізраїлю, але надають йому зброю і технології. І, як ми бачили, можуть завдавати ударів по Ірану, щоб забезпечити технологічну перевагу.

Отже, для такої мети це цілком дієвий механізм, який можна застосувати і з нами. Для цього є вся інфраструктура – база в Румунії, де можуть розміщуватися будь-які літаки США. В тому числі – їхні великі стратегічні бомбардувальники-ракетоносці.

Щодо присутності американських військових, то Дональд Трамп заявляв про те, що їх в Україні не буде. Але важливо зауважити – на сьогодні немає жодних остаточних заяв і формулювань. Вони змінюються щодня і визначаються, знову ж таки, нашою стійкістю та силою.

Згадаймо, як у 2022 році боялися навіть згадувати про НАТО поруч з Україною. Але сила нашого опору все змінила. І сьогодні інфраструктура Альянсу вже легально працює, щоб забезпечити наш фронт і систему логістики. У 2022 році росіяни не хотіли чути про жодні угоди, але щойно в нас зʼявилися спроможності на морі – погодилися на "зернове перемирʼя". А після появи в нас далекобійних дронів – почали "закидати", мовляв, давайте домовмося не бити вглиб.

Отже, якщо ми матимемо обʼєднане суспільство, обороноздатну армію, розвинений військово-промисловий комплекс, тоді міжнародні договори працюватимуть і посилюватимуть сильну стійку систему. Це залізне правило, яке діє в усіх конфліктах, які ми бачили мінімум останні 20 років.