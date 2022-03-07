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Наша арта відбила місто. Але є втрати, - глава Миколаївської ОВА

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Миколаїв, Понеділок 07 березня 2022 21:08
Наша арта відбила місто. Але є втрати, - глава Миколаївської ОВА Фото: Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti)
Автор: Анна Шиканова

На Миколаїв протягом 7 березня було скоєно кілька спроб нападу. Російські окупанти намагалися взяти місто, обстріляли військову казарму, околицю місту та аеропорт. Є втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кима.

Повідомляється, що перша атака на Миколаїв була о 5 ранку. Ракетами класу "Калібр" завдали удару по казармах, де спали військові.

"Сьогоднішній день навряд чи можна назвати добрим. О 5 ранку атакували наше місто. Підло і цинічно, коли люди спали. Калібр - крилата ракета полетіла в 79-у бригаду, солдати в казармі просто спали. За підсумками дня вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених. По мешканцях збираємо дані. Рідкісні засранці, злий неймовірно. Але ми їм повернемо все", - розповів Кім.

Однак є і хороші новини. Як розповів глава Миколаївської ОВА, окупантам було дано наказ взяти місто за всяку ціну.

"Що стосується бою. Наша арта героїчно відбила місто. Була команда взяти Миколаїв за всяку ціну. Вони йшли з трьох напрямків. Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5 ранку по місту. Є збиток по інфраструктурі, все відновимо. Але людські жертви - це жахливо...", - додав він.

Також він повідомив, що причин для паніки немає і військові справляються з усіма атаками. При цьому він акцентував на тому, що по своїх ніхто не стріляє, навіть заради знищення ворога.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Генштабі показали ювелірну роботу українських зенітників.

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