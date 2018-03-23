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Интервью

"Наш край" требует не ограничивать право льготников на бесплатный проезд

НовостиПолитика    23.03.2018 - 12:22
Фото: Александр Мазурчак (facebook.com/nashkray.org)
Фото: Александр Мазурчак (facebook.com/nashkray.org)

Мазурчак обратился к правительству

Партия "Наш край" требует от правительства не ограничивать право льготников на бесплатный проезд. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак в обращении к Кабинету министров, передает пресс-служба политсилы.

По его словам, правительство планирует ограничить льготникам количество бесплатных поездок и для этого внедряет монетизацию льгот за проезд.

"Недавно правительство приняло постановление, предусматривающее монетизацию льгот за проезд в размере 30 бесплатных поездок в месяц. То есть, по мнению чиновников, льготнику достаточно ездить по делам только 15 дней в месяц, а оставшиеся 15 дней ходить пешком. Эта норма – свидетельство процесса свертывания льгот. "Наш край" требует не ограничивать право граждан на бесплатный проезд", – отметил Мазурчак.

Он отметил, что финансирование льгот возлагают на местные бюджеты, хотя решение принимает центральная власть.

"Правительство принимает решение о монетизации льгот, а на местные власти возлагается обязанность финансировать расходы на компенсацию льготникам на транспорт. То же касается и категорий льготников – их определяет центральная власть, а финансировать их должны из местных бюджетов", – подчеркнул Мазурчак.

Он призвал власть не сворачивать льготы и обеспечить регионы финансированием на льготный проезд из государственного бюджета.

"Наш край" требует не перекладывать финансирование льгот на местные бюджеты и увеличить социальную норму минимум с 30 до хотя бы 60 поездок на календарный месяц, что соответствует потребностям граждан ездить в течение месяца по потребностям", – резюмировал Мазурчак.

Как известно, 14 марта 2018 правительство приняло постановление "Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах" с доработкой.

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Теги: Наш край, Александр Мазурчак, льготы
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