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"Наш край" вимагає не обмежувати право пільговиків на безкоштовний проїзд

НовиниПолітика    23.03.2018 - 12:22
Фото: Олександр Мазурчак (facebook.com/nashkray.org)
Фото: Олександр Мазурчак (facebook.com/nashkray.org)

Мазурчак звернувся до уряду

Партія "Наш край" вимагає від уряду не обмежувати право пільговиків на безкоштовний проїзд. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак у зверненні до Кабінету міністрів, передає прес-служба політсили.

За його словами, уряд планує обмежити пільговикам кількість безкоштовних поїздок і для цього впроваджує монетизацію пільг за проїзд.

"Нещодавно уряд прийняв постанову, що передбачає монетизацію пільг за проїзд у розмірі 30 безкоштовних поїздок в місяць. Тобто, на думку чиновників, пільговику досить їздити по справах лише 15 днів в місяць, а решту 15 днів ходити пішки. Ця норма – свідчення процесу згортання пільг. "Наш край" вимагає не обмежувати право громадян на безкоштовний проїзд", – зазначив Мазурчак.

Він зазначив, що фінансування пільг покладають на місцеві бюджети, хоча рішення приймає центральна влада.

"Уряд приймає рішення про монетизацію пільг, а на місцеву владу покладається обов'язок фінансувати витрати на компенсацію пільговикам на транспорт. Те ж стосується і категорій пільговиків – їх визначає центральна влада, а фінансувати їх повинні з місцевих бюджетів", – підкреслив Мазурчак.

Він закликав владу не згортати пільги і забезпечити регіони фінансуванням на пільговий проїзд з державного бюджету.

"Наш край" вимагає не перекладати фінансування пільг на місцеві бюджети і збільшити соціальну норму мінімум з 30 до хоча б 60 поїздок на календарний місяць, що відповідає потребам громадян їздити протягом місяця за потребою", – резюмував Мазурчак.

Як відомо, 14 березня 2018 уряд прийняв постанову "Деякі питання надання пільг у грошовій формі з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах" з доопрацюванням. 

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Теги: Наш край, Олександр Мазурчак, льготы
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