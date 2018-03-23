"Наш край" вимагає не обмежувати право пільговиків на безкоштовний проїзд

Мазурчак звернувся до уряду

Партія "Наш край" вимагає від уряду не обмежувати право пільговиків на безкоштовний проїзд. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак у зверненні до Кабінету міністрів, передає прес-служба політсили.

За його словами, уряд планує обмежити пільговикам кількість безкоштовних поїздок і для цього впроваджує монетизацію пільг за проїзд.

"Нещодавно уряд прийняв постанову, що передбачає монетизацію пільг за проїзд у розмірі 30 безкоштовних поїздок в місяць. Тобто, на думку чиновників, пільговику досить їздити по справах лише 15 днів в місяць, а решту 15 днів ходити пішки. Ця норма – свідчення процесу згортання пільг. "Наш край" вимагає не обмежувати право громадян на безкоштовний проїзд", – зазначив Мазурчак.

Він зазначив, що фінансування пільг покладають на місцеві бюджети, хоча рішення приймає центральна влада.

"Уряд приймає рішення про монетизацію пільг, а на місцеву владу покладається обов'язок фінансувати витрати на компенсацію пільговикам на транспорт. Те ж стосується і категорій пільговиків – їх визначає центральна влада, а фінансувати їх повинні з місцевих бюджетів", – підкреслив Мазурчак.

Він закликав владу не згортати пільги і забезпечити регіони фінансуванням на пільговий проїзд з державного бюджету.

"Наш край" вимагає не перекладати фінансування пільг на місцеві бюджети і збільшити соціальну норму мінімум з 30 до хоча б 60 поїздок на календарний місяць, що відповідає потребам громадян їздити протягом місяця за потребою", – резюмував Мазурчак.

Як відомо, 14 березня 2018 уряд прийняв постанову "Деякі питання надання пільг у грошовій формі з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах" з доопрацюванням.