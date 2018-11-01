"Наш край" призывает лишить "Нафтогаз" права отключать тепло городам

Фото: Сергей Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

Отключение городам тепла только повысит социальную напряженность в стране, прогнозирует нардеп

"Нафтогаз" следует лишить права отключать зимой теплосети населенных пунктов из-за задолженности за потребленные энергоносители. Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов, передает пресс-служба политсилы.

Он считает, что власть должна отменить "ошибочное решение" Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о праве монополиста "обрезать" тепло городам.

"Пока все обсуждали премии руководства "Нафтогаза", сотни украинских городов стали заложниками компании. В любой момент она может "обрезать" им поставки газа даже за "долг" в 10 гривен. Тем самым заставлять повышать тарифы на отопление. То есть "вытряхивать" деньги с рядовых граждан. Это шантаж людей холодом. И все ради интересов руководства "Нафтогаза", которое любит выписывать себе миллионные премии за "управленческие успехи", – сказал Шахов.

Отключение городам тепла только повысит социальную напряженность в стране, прогнозирует народный депутат.

"Мы имели примеры отключения тепловых сетей Краматорска, Коцюбинского, других городов. Таким образом энергоснабжающие компании удовлетворили свои сиюминутные "желания", но это не решило проблему системно – зависимость коммунального сектора от диктата энергетических монополистов. Очевидно, государство должно взять под контроль энергобезопасность социальных объектов и населенных пунктов в целом, а не отдавать этот вопрос на откуп наемным менеджерам, которые меряют мир бизнес-интересами", – считает Шахов.

Он напомнил, что депутаты от "Нашего края" еще в прошлом году зарегистрировали в парламенте законопроект о запрете отключения от газа объектов социальной инфраструктуры.

"Партия" Наш край "призывает Верховную раду безотлагательно рассмотреть этот законопроект! Он будет блокировать любые попытки отрезать тепло больницам, детсадам, жилым домам в течение всего отопительного сезона", – резюмировал Шахов.

Как известно, в сентябре этого года в Кодекс газотранспортной систем НКРЭКУ внесены существенные изменения. Так "Нафтогаз Украины" получил право поручать облгазам отключать зимой теплосети, если вопрос задолженности не будет урегулирован в течение трех суток.