"Наш край" закликає позбавити "Нафтогаз" права відключати тепло містах

Фото: Сергій Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

Відключення містах тепла тільки підвищить соціальну напругу в країні, прогнозує нардеп

"Нафтогаз" слід позбавити права відключати взимку тепломережі населених пунктів через заборгованість за спожиті енергоносії. Про це заявив народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов, передає прес-служба політсили.

Він вважає, що влада повинна скасувати "помилкове рішення" Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про право монополіста "обрізати" тепло містах.

"Поки всі обговорювали премії керівництва "Нафтогазу", сотні українських міст стали заручниками компанії. У будь-який момент вона може "обрізати" їм постачання газу навіть за борг у 10 гривень. Тим самим змушувати підвищувати тарифи на опалення. Тобто "витрушувати" гроші з пересічних громадян. Це шантаж людей холодом. І все заради інтересів керівництва "Нафтогазу", яке любить виписувати собі мільйонні премії за "управлінські успіхи", – сказав Шахов.

Відключення містах тепла тільки підвищить соціальну напругу в країні, прогнозує народний депутат.

"Ми мали приклади відключення теплових мереж Краматорська, Коцюбинського, інших міст. Таким чином енергопостачальні компанії задовольнили свої одномоментні "бажання", але це не вирішило проблему системно – залежність комунального сектора від диктату енергетичних монополістів. Очевидно, держава повинна взяти під контроль енергобезпеку соціальних об'єктів і населених пунктів в цілому, а не віддавати це питання на відкуп найманим менеджерам, які міряють світ бізнес-інтересами", – вважає Шахов.

Він нагадав, що депутати від "Нашого краю" ще в минулому році зареєстрували в парламенті законопроект про заборону відключення від газу об'єктів соціальної інфраструктури.

"Партія" Наш край "закликає Верховну раду невідкладно розглянути цей законопроект! Він буде блокувати будь-які спроби відрізати тепло лікарням, дитсадкам, житловим будинкам протягом всього опалювального сезону", – резюмував Шахов.

Як відомо, у вересні цього року в Кодекс газотранспортної систем НКРЕКП внесені істотні зміни. Так "Нафтогаз України" отримав право доручати облгазам відключати взимку тепломережі, якщо питання заборгованості не буде врегульоване протягом трьох діб.