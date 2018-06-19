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"Наш край": Кабмин не должен допустить отключения более ста городов от газа

НовостиПолитика    19.06.2018 - 11:28
Фото: Александр Мазурчак (facebook.com/nashkray.org)
Фото: Александр Мазурчак (facebook.com/nashkray.org)

Партия "Наш край" призывает власть прекратить "шантаж" со стороны "Нафтогаза"

Партия "Наш край" призывает власть прекратить "шантаж" со стороны "Нафтогаза", который угрожает отключить 129 украинских городов от газоснабжения, если не будет введена абонплата за газ. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, 129 населенных пунктов в 16 областях Украины могут остаться без газа.

"Нафтогаз" обещает отключить газ городам, если НКРЭКУ не включит в тариф абонплату. 20 миллионов украинцев могут остаться без газа и станут заложниками только потому, что в их городах "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительных систем. Под угрозой окажется и социальная сфера – тысячи больниц, поликлиник, садов и школ будут отрезаны от коммунальных услуг. Власть должна немедленно остановить этот шантаж, и не допустить отключения от газа украинских городов", – отметил Мазурчак.

Он напомнил, что это не первый раз, когда украинцы становятся заложниками шантажа монополистов.

"Прошлой зимой монополисты испытали эту схему, чтобы "подчинить" целые города. Из-за войн олигархов – владельцев облгазов, Кропивницкий, Смела и Славутич остались без тепла и горячей воды. Но на этот раз чиновники перешли к более масштабному шантажу", – отметил Мазурчак.

Он призвал власть провести публичное расследование тарифообразования "Нафтогаза" и не допустить отключения от газа населенных пунктов.

"Нужно немедленно остановить газового монополиста, который превратился в рэкетира и выбивает сверхприбыли из украинцев", – резюмировал Мазурчак.

Как известно, руководитель компании НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев направил письмо на имя Владимира Гройсмана с предупреждением о возможном отключении 129 населенных пунктов от газа, если не будет введена абонплата. В этих городах "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительных систем.

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Теги публикации: Наш край, Нафтогаз Украины, газ, Александр Мазурчак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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