"Наш край": Кабмін не повинен допустити відключення більше ста міст від газу

Партія "Наш край" закликає владу припинити "шантаж" з боку "Нафтогазу"

Партія "Наш край" закликає владу припинити "шантаж" з боку "Нафтогазу", який погрожує відключити 129 українських міст від газопостачання, якщо не буде введена абонплата за газ. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак, повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, 129 населених пунктів у 16 областях України можуть залишитися без газу.

"Нафтогаз" обіцяє відключити газ містам, якщо НКРЕКП не включить в тариф абонплату. 20 мільйонів українців можуть залишитися без газу і стануть заручниками тільки тому, що в їхніх містах "Нафтогаз" є власником об'єктів газорозподільних систем. Під загрозою опиниться і соціальна сфера – тисячі лікарень, поліклінік, садів і шкіл будуть відрізані від комунальних послуг. Влада повинна негайно зупинити цей шантаж, і не допустити відключення від газу українських міст", – зазначив Мазурчак.

Він нагадав, що це не перший раз, коли українці стають заручниками шантажу монополістів.

"Минулої зими монополісти випробували цю схему, щоб "підкорити" цілі міста. Через війни олігархів – власників облгазів, Кропивницький, Сміла і Славутич залишилися без тепла і гарячої води. Але на цей раз чиновники перейшли до більш масштабного шантажу", – зазначив Мазурчак.

Він закликав владу провести публічне розслідування тарифоутворення "Нафтогазу" і не допустити відключення від газу населених пунктів.

"Потрібно негайно зупинити газового монополіста, який перетворився в рекетира і вибиває надприбутки з українців", – резюмував Мазурчак.

Як відомо, керівник компанії НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв направив лист на ім'я Володимира Гройсмана з попередженням про можливе відключення 129 населених пунктів від газу, якщо не буде введена абонплата. У цих містах "Нафтогаз" є власником об'єктів газорозподільних систем.