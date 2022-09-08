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Населенные пункты на линии фронта в Херсонской области почти уничтожены, - ОВА

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 18:20
Населенные пункты на линии фронта в Херсонской области почти уничтожены, - ОВА Фото: населенные пункты на линии фронта в Херсонской области почти уничтожены (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Населенные пункты Херсонской области, расположенных рядом с линией фронта или на его линии, месяцами остаются без газа, воды и электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Можно сказать, что эти населенные пункты находятся на грани уничтожения", - заявил глава области.

По его словам, оккупанты держат в страхе население, что осталось на оккупированной территории. Ситуация в этом регионе остается чрезвычайно сложной, продолжаются активные боевые действия.

Последние обстрелы пришлись на населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригорьевка и Белогорка.

Напомним, что ВСУ ударили по понтонным мостам и пункта управления в Херсонской области.

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