Населені пункти в 4 областях залишилися без світла через негоду

Фото: відновлення електропостачання (facebook.comtheministryofdefence.ua)

Без електрики залишилися 179 населених пунктів

В Україні через негоду без електрики залишилися 179 населених пунктів у 4 областях. Бригади вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"В результаті ускладнення погодних умов (сонячно, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 179 населених пунктів у 4 областях, а саме: Чернігівська - 101, Київська - 49, Сумська - 23 та Житомирська - 6. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні, можливі загоряння в екосистемах.

Крім цього, в Україні оголосили штормове попередження, в окремих районах очікується град та сильні пориви вітру.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні на більшій частині України передають дощі та грози, а температура повітря в областях очікується від +21 до +32 градусів тепла.

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Автор: Максим Зайченко