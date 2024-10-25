Населення України викупило у свої валютні заощадження третину фінансової допомоги Заходу

З початку 2024 року чиста купівля населенням України валюти досягла 8,2 млрд доларів. Це становить майже третину обсягу міжнародної допомоги Україні.

Про це заявив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook .

Як зазначив Данилишин, за рік існування режиму керованої гнучкості валютний попит суттєво збільшився. За січень-вересень 2024 року НБУ витратив на підтримку гривні 23,4 млрд доларів (+21% проти попереднього року).

За його даними, населення вносить основний вклад в підвищення валютного попиту. Купівля іноземної валюти населенням зросла у 3,5 раза проти попереднього року. За останні 12 місяців населенням куплено 10,6 млрд доларів, а з початку 2024 року - 8,2 млрд доларів.

"Можна констатувати, що у 2024 році населення викупило у свої валютні заощадження 33% отриманої урядом зовнішньої допомоги", - наголосив Данилишин.

Він навів дані, що за 15 банківських днів жовтня 2024 року населення вже купило 977 млн доларів іноземної валюти, тоді як за 15 банківських днів жовтня 2023 року було куплено 576 млн доларів (приріст +70%).

"В рамках фіксованого курсу населення ще сумнівалося в якій валюті йому зберігати грошові активи, а тепер схоже воно чітко визначилося. В 2024 році населення віддає перевагу валютним активам у порівнянні з гривневими у пропорції 15 до 1", - додав колишній голова Ради НБУ.

Валютний ринок України

Нагадаємо, за січень-вересень Україна отримала 24,5 млрд доларів міжнародної допомоги. Частину цих коштів уряд продає НБУ поза ринком. Потім центробанк продає долари на міжбанку. У свою чергу банки продають цю валюту населенню.

Як пояснив заступник голови НБУ Юрій Гелетійй, іноземна валюта зараз потрапляє до країни двома основними шляхами: у вигляді експортної виручки та міжнародної допомоги. І якщо експортна виручка потрапляє на ринок напряму, підживлюючи пропозицію, то валюту, отриману від міжнародних партнерів, НБУ купує в уряду поза ринком і вона поповнює наші міжнародні резерви.

"Водночас за рахунок отриманої гривні уряд здійснює бюджетні видатки. Зрештою, ці кошти значною мірою потрапляють в українську економіку, у фінансову систему і так чи інакше формують додатковий попит на валюту", - розповів заступник голови НБУ.