Население Украины выкупило в свои валютные сбережения треть финансовой помощи Запада

С начала 2024 года чистая покупка населением Украины валюты достигла 8,2 млрд долларов. Это составляет почти треть объема международной помощи Украине.

Об этом заявил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

Как отметил Данилишин, за год существования режима управляемой гибкости валютный спрос существенно увеличился. За январь-сентябрь 2024 года НБУ потратил на поддержку гривны 23,4 млрд долларов (+21% против прошлого года).

По его данным, население вносит основной вклад в повышение валютного спроса. Покупка иностранной валюты населением возросла в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. За последние 12 месяцев населением куплено 10,6 млрд долларов, а с начала 2024 года – 8,2 млрд долларов.

"Можно констатировать, что в 2024 году население выкупило в свои валютные сбережения 33% полученной правительством внешней помощи", - подчеркнул Данилишин.

Он привел данные, что за 15 банковских дней октября 2024 года население уже купило 977 млн долларов иностранной валюты, тогда как за 15 банковских дней октября 2023 года было куплено 576 млн долларов (прирост +70%).

"В рамках фиксированного курса населения еще сомневалось в какой валюте ему хранить денежные активы, а теперь похоже оно четко определилось. В 2024 году население предпочитает валютные активы по сравнению с гривневыми в пропорции 15 к 1", - добавил бывший глава Совета НБУ.

Валютный рынок Украины

Напомним, за январь-сентябрь Украина получила 24,5 млрд долларов международной помощи. Часть этих средств правительство продает НБУ вне рынка. Затем центробанк продает доллары на межбанке. В свою очередь, банки продают эту валюту населению.

Как пояснил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, иностранная валюта сейчас попадает в страну двумя основными путями: в виде экспортной выручки и международной помощи. И если экспортная выручка попадает на рынок напрямую, подпитывая предложение, то валюту, полученную от международных партнеров, НБУ покупает у правительства вне рынка и она пополняет наши международные резервы.

"В то же время за счет полученной гривны правительство осуществляет бюджетные расходы. В конце концов эти средства в значительной степени попадают в украинскую экономику, в финансовую систему и так или иначе формируют дополнительный спрос на валюту", - рассказал замглавы НБУ.