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Населення не розуміє, чому по них б’є РФ. Що відбувається у Курській області

Фото: у ЗСУ розповіли, що відбувається у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові забезпечують жителів підконтрольних територій Курської області всім необхідним. Російські війська продовжують обстрілювати власні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичне угруповання "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

"Ми намагаємося забезпечити всім необхідним населення на території Курської області, підконтрольній Силам оборони України. Все це лягає на плечі саме військових, бо ми дотримуємося всіх вимог міжнародного гуманітарного права і забезпечуємо місцеве населення всім необхідним", - зазначив він.

За його словами, українські військові доставляють жителям Курської області воду, їжу та ліки. Також українські сили намагаються підключити воду та електроенергію, зокрема за допомогою генераторів.

При цьому російська армія продовжує масовано обстрілювати власну територію. Росіяни б'ють по населених пунктах, де немає українських військових. Як зазначив речник, російське населення не розуміє, чому їх обстрілюють війська РФ.

"Місцеве населення не розуміє, чому по них б’ють, бо військових навіть поруч немає. Але місцеві потерпають, вони змушені по кілька годин ховатися по підвалах, а інколи по пів доби там проводять", - сказав Мисник.

 

Курська операція

Варто зазначити, що майже протягом двох місяців триває операція українських військ у Курській області. ЗСУ 6 серпня розпочали наступальні дії у прикордонних районах Росії.

У Курській області була створена військова комендатура. Україна контролює понад 100 населених пунктів Курської області.

Нещодавно російські війська намагалися провести наступ у Курській області, проте, як зазначають західні ЗМІ, він провалився.

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