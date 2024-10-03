Населення не розуміє, чому по них б’є РФ. Що відбувається у Курській області

"Ми намагаємося забезпечити всім необхідним населення на території Курської області, підконтрольній Силам оборони України. Все це лягає на плечі саме військових, бо ми дотримуємося всіх вимог міжнародного гуманітарного права і забезпечуємо місцеве населення всім необхідним", - зазначив він.

За його словами, українські військові доставляють жителям Курської області воду, їжу та ліки. Також українські сили намагаються підключити воду та електроенергію, зокрема за допомогою генераторів.

При цьому російська армія продовжує масовано обстрілювати власну територію. Росіяни б'ють по населених пунктах, де немає українських військових. Як зазначив речник, російське населення не розуміє, чому їх обстрілюють війська РФ.

"Місцеве населення не розуміє, чому по них б’ють, бо військових навіть поруч немає. Але місцеві потерпають, вони змушені по кілька годин ховатися по підвалах, а інколи по пів доби там проводять", - сказав Мисник.