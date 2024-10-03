Население не понимает, почему по ним бьет РФ. Что происходит в Курской области

"Мы пытаемся обеспечить всем необходимым население на территории Курской области, подконтрольной Силам обороны Украины. Все это ложится на плечи именно военных, потому что мы соблюдаем все требования международного гуманитарного права и обеспечиваем местное население всем необходимым", - отметил он.

По его словам, украинские военные доставляют жителям Курской области воду, еду и лекарства. Также украинские силы пытаются подключить воду и электроэнергию, в том числе с помощью генераторов.

При этом российская армия продолжает массированно обстреливать свою территорию. Россияне бьют по населенным пунктам, где нет украинских военных. Как отметил спикер, российское население не понимает, почему их обстреливают войска РФ.

"Местное население не понимает, почему по ним бьют, потому что военных даже рядом нет. Но местные страдают, они вынуждены по несколько часов прятаться по подвалам, а иногда по полсуток там проводят", - сказал Мысник.