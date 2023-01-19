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Населення Німеччини виросло до рекордного рівня за рахунок біженців із України

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Україна, Четвер 19 січня 2023 14:49
Населення Німеччини виросло до рекордного рівня за рахунок біженців із України Фото: українські біженці збільшили населення Німеччини до рекордного рівня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Населення Німеччини виросло до рекордно високого рівня 84,3 млн осіб у 2022 році, коли українські біженці прибули до Німеччини, рятуючись від війни. Зростання було зафіксовано після стагнації протягом останніх трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Федеральне статистичне управління повідомило, що у 2022 році в Німеччині проживало на 1,1 млн осіб більше, ніж у попередньому році. Іммігранти з лишком компенсували низьку народжуваність та старіння населення.

Лише за перше півріччя українці, котрі прибули до Німеччини, збільшили населення на 740 тисяч людей. На піку попередньої кризи з біженцями, спричиненої насильством у Сирії, Афганістані та Іраку, у другій половині 2015 року в Німеччині з'явилося 756 тисяч нових мешканців.

Потік іммігрантів, які прибувають з інших країн, крім України, також збільшився у 2022 році після кількох років млявого зростання через пандемію COVID-19.

Прибуття іммігрантів працездатного віку компенсувало старіння населення. У той час як загальна частка німців працездатного віку (від 15 до 63 років) у 2022 році становила 61,6%, серед тих, хто прибуває з-за кордону, вона становила 75,9%.

Нагадаємо, НБУ прогнозував, що до кінця 2022 року за кордоном перебуватиме 8 млн біженців з України . Наприкінці 2024 року за кордоном все ще залишатиметься близько 5 млн людей.

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