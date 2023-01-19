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Население Германии выросло до рекордного уровня за счет беженцев из Украины

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Украина, Четверг 19 января 2023 14:49
Население Германии выросло до рекордного уровня за счет беженцев из Украины Фото: украинские беженцы увеличили население Германии до рекордного уровня (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Население Германии выросло до рекордно высокого уровня в 84,3 млн человек в 2022 году, когда украинские беженцы прибыли в Германию, спасаясь от войны. Рост был зафиксирован после стагнации в течение последних трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Федеральное статистическое управление сообщило, что в 2022 году в Германии проживало на 1,1 млн человек больше, чем в предыдущем году. Иммигранты с лихвой компенсировали низкую рождаемость и старение населения.

Только за первое полугодие украинцы, прибывшие в Германию, увеличили население на 740 тысяч человек. На пике предыдущего кризиса с беженцами, вызванного насилием в Сирии, Афганистане и Ираке, во второй половине 2015 года в Германии появилось 756 тысяч новых жителей.

Поток иммигрантов, прибывающих из других стран, кроме Украины, также увеличился в 2022 году после нескольких лет вялого роста из-за пандемии COVID-19.

Прибытие иммигрантов трудоспособного возраста компенсировало старение населения. В то время как общая доля немцев трудоспособного возраста (от 15 до 63 лет) в 2022 году составляла 61,6%, среди прибывающих из-за рубежа она составляла 75,9%.

Напомним, НБУ прогнозировал, что к концу 2022 года за границей будут находиться 8 млн беженцев из Украины. В конце 2024 года за рубежом все еще будет оставаться около 5 млн человек.

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