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Население Украины сократилось еще на 20 тысяч

Новости » Общество    18.10.2019 - 16:50
Население Украины сократилось еще на 20 тысяч
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине умирает вдвое больше людей, чем рождается

Численность наличного населения Украины в течение января-августа 2019 года уменьшилась на 177,0 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 сентября 2019 года составляла 41 976,2 тысяч человек. Таким образом, за август население сократилось на 20,9 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 родженных", - отмечается в сообщении Госстата.

Население Украины сократилось еще на 20 тысяч

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2018 года уменьшилась на 233,2 тысяч человек. По оценке Государственной службы статистики, численность наличного населения в Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.

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