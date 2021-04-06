Население Украины сократится на 1 млн человек: прогноз МВФ

Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2026 года. За шесть лет население сократится почти на 1 млн человек.

Об этом говорится в материалах к апрельскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" ( World Economic Outlook ).

По оценкам МВФ, население Украины на конец 2020 года составляло 41,483 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (41,588 млн человек).

МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и составит

на конец 2021 года - 41,317 млн человек,

на конец 2022 года - 41,152 млн человек,

на конец 2023 года - 40,987 млн человек,

на конец 2024 года - 40,823 млн человек,

на конец 2025 года - 40,660 млн человек,

на конец 2026 года - 40,497 млн человек.

Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится почти на 1 млн человек.