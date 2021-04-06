Населення України скоротиться на 1 млн осіб: прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2026 року. За шість років населення скоротиться майже на 1 млн осіб.
Про це йдеться в матеріалах до квітневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).
За оцінками МВФ, населення України на кінець 2020 року становило 41,483 млн осіб, що дещо менше офіційних даних Держстату (41,588 млн осіб).
МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і складе
Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться майже на 1 млн осіб.
Як повідомляло РБК-Україна, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41,588 млн осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 тисяч осіб,
Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб. За оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41902,4 тисяч осіб.