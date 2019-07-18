Население Украины сократилось еще на 120 тысяч

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госстат обнародовал данные за первые пять месяцев года

Численность наличного населения Украины в течение января-мая 2019 года уменьшилась на 122,4 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине на 1 июня 2019 года составляла 42030,8 тысяч человек.

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"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 49 живорожденных", - отмечается в сообщении Госстата.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2018 года уменьшилась на 233,2 тысяч человек. По оценке Государственной службы статистики, численность наличного населения в Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.

В апреле Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,047 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.