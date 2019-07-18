ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Население Украины сократилось еще на 120 тысяч

Новости » Общество    18.07.2019 - 18:15
Население Украины сократилось еще на 120 тысяч
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госстат обнародовал данные за первые пять месяцев года

Численность наличного населения Украины в течение января-мая 2019 года уменьшилась на 122,4 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине на 1 июня 2019 года составляла 42030,8 тысяч человек.

Население Украины сократилось еще на 120 тысяч

ukrstat.gov.ua

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 49 живорожденных", - отмечается в сообщении Госстата.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2018 года уменьшилась на 233,2 тысяч человек. По оценке Государственной службы статистики, численность наличного населения в Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.

В апреле Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,047 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

МВФ дал прогноз сокращения числа работающих в Украине к 2050 Госстат назвал продукты и товары, которые больше всего подешевели за месяц
Новости Украины Государственная служба статистикинаселениедемография
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь