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Население Украины сократилось до 42 млн

Новости » Общество     18.06.2020 - 19:20
Население Украины сократилось до 42 млн
Фото: люди (РБК-Украина)

В Украине существенно возросла смертность

Население Украины по состоянию на май составляет 41 млн 806 тысяч человек. При этом за январь-апрель численность населения уменьшилась на 96,2 тысячи человек.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Так, в Украине в период январь-апрель родилось 92,3 тысячи детей, в то время как годом ранее показатель составлял 99,1 тысячи.

За этот же период зафиксирована естественная убыль населения - 102,9 тысячи человек, тогда как прошлом году она составила 108 тысяч человек.

Число приехавших в Украину за отчетный период превысило количество выехавших из страны на 6755 человек. За первые четыре месяца прошлого года этот показатель составлял более 10,77 тысяч человек.

Кроме того, в Украине существенно возросла смертность. На 100 умерших приходится 47 новорожденных.

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Напомним, ранее сообщалось, что население Украины за 30 лет сократилось на 10 млн человек.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины населениеГосударственная служба статистики
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