Населення України скоротилося до 42 млн

Фото: люди (РБК-Україна)

В Україні суттєво зросла смертність

Населення України за станом на травень становить 41 млн 806 тисяч осіб. При цьому за січень-квітень чисельність населення зменшилася на 96,2 тисячі чоловік.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Так, в Україні в період січень-квітень народилося 92,3 тисячі дітей, у той час як роком раніше показник становив 99,1 тисячі.

За цей же період зафіксовано природний спад населення - 102,9 тисячі осіб, тоді як торік вона склала 108 тисяч осіб.

Число приїхали в Україну за звітний період перевищила кількість тих, хто виїхав з країни на 6755 людина. За перші чотири місяці минулого року цей показник становив понад 10,77 тисячі осіб.

Крім того, в Україні суттєво зросла смертність. На 100 померлих припадає 47 новонароджених.

Дані по розрахунку чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим р. і Севастополя.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що населення України за 30 років скоротилося на 10 млн осіб.

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Автор: РБК-Україна