Население Украины за январь-сентябрь сократилось на 165 тысяч человек

Иллюстративное фото (УНИАН)

Население страны продолжает сокращаться

Численность наличного населения Украины в течение января-сентября 2018 года уменьшилась на 165,6 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 октября 2018 года составила 42220,8 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 59 рожденных", - отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине в декабре 2019 году проведут пробную перепись населения, которая будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Всеукраинская перепись запланирована на 2020 год.

Отметим, в 2018 году Украина заняла 50-е место из 157 в новом Рейтинге человеческого капитала Всемирного банка (Human Capital Index). Индекс человеческого капитала - это часть Human Capital Project. Он оценивает предстоящий объем человеческого ресурса (знаний, навыков и здоровья), который рожденные сегодня дети будут иметь к моменту достижения 18-летнего возраста. Индекс включает в себя такие данные, как детская смертность, количество лет обучения и его результаты.