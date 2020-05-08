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Население Севастополя после оккупации выросло почти на 80%

Новости » Политика     08.05.2020 - 16:20
Население Севастополя после оккупации выросло почти на 80%
Иллюстративное фото (wikimapia)

Сейчас в Севастополе проживает 700 тысяч человек

За шесть лет российской оккупации население Севастополя выросло почти на 80%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным министерства, в конце апреля 2020 года оккупационные власти провели анализ потребления воды и хлеба в Севастополе, согласно которому количество населения в городе составляет 700 тысяч человек, тогда как по состоянию на 1 января 2014 года в Севастополе проживало 393 тысячи человек.

"Указанные сведения свидетельствуют, что за 6 лет оккупации номинальное население Севастополя выросло на 15%, а реальное - почти на 80%", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что значительная часть новых жителей оккупированного города это российские военные, сотрудники силовых органов РФ и члены их семей.

"С учетом выезда из Севастополя части граждан Украины, которые не восприняли оккупацию, речь идет о сознательной существенной замене населения государством-оккупантом, что является нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению", - подчеркнули в Минреинтеграции.

Напомним, ранее сообщалось, что Минреинтеграции оценило численность населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По состоянию на сегодня на оккупированном Донбассе проживает около 1,6 млн человек, около 200 тысяч из них получили российские паспорта.

Теги Новости Украины Севастопольнаселениеоккупация
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