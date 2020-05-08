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Населення Севастополя після окупації зросло майже на 80%

Новини » Політика     08.05.2020 - 16:20
Населення Севастополя після окупації зросло майже на 80%
Ілюстративне фото (wikimapia)

Наразі у Севастополі проживає 700 тисяч осіб

За шість років російської окупації населення Севастополя зросло на майже 80%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними міністерства, наприкінці квітня 2020 року окупаційна влада провела аналіз споживання води та хлібу в Севастополі, згідно з яким кількість населення у місті становить 700 тисяч осіб, тоді як станом на 1 січня 2014 року у Севастополі проживало 393 тисячі осіб.

"Вказані відомості свідчать, що за 6 років окупації номінальне населення Севастополя зросло на 15%, а реальне - на майже 80%", - заявили у відомстві.

Зазначається, що значна частина нових мешканців окупованого міста це російські військові, співробітники силових органів РФ та члени їхніх родин.

"З урахуванням виїзду з Севастополя частини громадян України, які не сприйняли окупацію, йдеться про свідому істотну заміну населення державою-окупантом, що є порушення міжнародного гуманітарного права і прирівнюється до військового злочину", - наголосили у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінреінтеграції оцінило чисельність населення окупованих районів Донецької та Луганської областей. Станом на сьогодні на окупованому Донбасі проживає близько 1,6 млн осіб, близько 200 тисяч з них отримали російські паспорти.

Теги Новини України Севастопільнаселениеокупація
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