Население переплачивает за газ из-за коррупции в "Нафтогазе" при покупке труб у завода Пинчука, - нардеп

Коррупционные схемы НАК "Нафтогаз Украины" с закупкой труб у завода "Интерпайп" Виктора Пинчука привели к необоснованному росту тарифов на природный газ для населения.

"Все трубы для бурения, обсадные, насосно-компрессорные, они поставляются из одного источника - это компания "Интерпайп", знаменитая. Ни одна другая компания не может поставить эти трубы, даже ввели импортные пошлины для того, чтобы только эти трубы лежали на складах НАК "Нафтогаза", которые сегодня мы оплатили в наших платежках", - сообщил нардеп.

Кучеренко призвал правоохранительные органы расследовать коррупционные схемы по закупке государственным "Нафтогазом" трубной продукции в компании олигарха Виктора Пинчука.

"Эта вся схема, поверьте, будет бесконечной, пока граждане Украины - владельцы НАК "Нафтогаз Украины" - жестко не сформулируют свое требование - ликвидация НАК "Нафтогаза", следствие и ответные действия в отношении преступников, которые возглавляют эту структуру последние годы", - подытожил Кучеренко.