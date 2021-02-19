Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" при купівлі труб у заводу Пінчука, - нардеп

"Всі труби для буріння, обсадні, насосно-компресорні, вони постачаються з одного джерела - це компанія "Інтерпайп", славнозвісна. Жодна інша компанія не може поставити ці труби, навіть ввели імпортні мита для того, щоб тільки ці труби лежали на складах НАК "Нафтогазу", які сьогодні ми оплатили в наших платіжках", - повідомив нардеп.

Кучеренко закликав правоохоронні органи розслідувати корупційні схеми з закупівлі державним "Нафтогазом" трубної продукції у компанії олігарха Віктора Пінчука.

"Ця вся схема, повірте, буде нескінченною, поки громадяни України - власники НАК "Нафтогаз України" - жорстко не сформулюють свою вимогу - ліквідація НАК "Нафтогазу", слідство і відповідні дії стосовно злочинців, які очолюють цю структуру останні роки", - підсумував Кучеренко.