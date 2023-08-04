NASAMS та безпілотники. Литва анонсувала нову військову допомогу Україні

Найближчим часом Литва передасть Україні зенітно-ракетні системи NASAMS, безпілотники, матеріально-технічне обладнання, дитячі ліжечка та багато іншого.

Крім передання військової техніки, Литва також продовжить навчання українських солдатів, надавати медичну допомогу та реабілітацію, консультувати експертів, вносити кошти в міжнародні фонди допомоги Україні.

У відомстві зазначили, що за перші сім місяців цього року військова допомога Литви Україні охоплює вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони набоїв і боєприпасів до гранатометів.

Підтримка України з боку Литви

Литва підтримує Україну в повномасштабній війні проти Росії. Країна надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, виступає за посилення санкцій проти РФ і підтримує прагнення України вступити до НАТО.

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники створити коаліцію з розмінування України.

До цього Анушаускас, перебуваючи з неанонсованим візитом у Києві, представив своєму українському колегі Олексію Резнікову довгостроковий план підтримки Збройних сил України.

Крім того, у липні Литва надасть Україні військову допомогу та зброю на 24 млн євро.

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