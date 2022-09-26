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NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО

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Киев, Понедельник 26 сентября 2022 10:38
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров уточнил заявление Владимира Зеленского о поставках ПВО NASAMS. По его словам, глава государства в интервью CBS сказал, что Киев получил лишь согласие на поставки систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Никифорова в комментарии "Громадському".

Вчера на сайте CBS появилось интервью с президентом Владимиром Зеленским. В нем украинский лидер заявил следующее: "Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно".

Однако сегодня пресс-секретарь президента уточнил комментирий главы государства. По его словам, Зеленский говорил о том, что мы пока получили лишь согласие на передачу NASAMS.

Напомним, что 16 сентября в Пентагоне объявили о том, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Также ранее в Пентагоне заявляли, что Украина получит новые системы ПВО NASAMS в течении двух ближайших месяцев.

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