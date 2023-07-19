NASAMS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

США нададуть Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів у рамках пакету військової допомоги. Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів NASAMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
Як зазначають у відомстві, пакет надають у рамках ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).
У Пентагоні уточнюють, що USAI - це повноваження, відповідно до яких США закуповують обладнання у промисловості чи партнерів для подальшого відправлення в Україну.
Таким чином, у новий пакет допомоги для України від США увійшли:
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну засобами для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі щодо забезпечення безпеки", - наголошують у відомстві.
Нагадаємо, США є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Вашингтон вже надав нашій країні десятки пакетів військової допомоги, до яких, зокрема, входили танки Abrams, ППО Patriot, БМП Bradley і не тільки.
В останній пакет військової допомоги від США також увійшли касетні снаряди, про надання яких Україна просила кілька місяців тому. Їх уже доправили на територію нашої країни.
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