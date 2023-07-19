NASAMS и не только. США объявили новый пакет военной помощи Украине

США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Как отмечают в ведомстве, пакет предоставляют в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).
В Пентагоне уточняют, что USAI - это полномочия, в соответствии с которыми США закупают оборудование у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину.
Таким образом, в новый пакет помощи для Украины от США вошли:
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину средствами для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по обеспечению безопасности", - подчеркивают в ведомстве.
Напомним, США являются одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Вашингтон уже предоставил нашей стране десятки пакетов военной помощи, в который, в частности, входили танки Abrams, ПВО Patriot, БМП Bradley и не только.
В последний пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны.
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