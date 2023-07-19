NASAMS и не только. США объявили новый пакет военной помощи Украине

Как отмечают в ведомстве, пакет предоставляют в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В Пентагоне уточняют, что USAI - это полномочия, в соответствии с которыми США закупают оборудование у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину.

Таким образом, в новый пакет помощи для Украины от США вошли:

4 зенитных ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;

152-мм артиллерийские снаряды;

оборудование для разминирования;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade;

высокоточные авиационные боеприпасы;

средства противодействия беспилотникам и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;

150 бензовозов;

115 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;

50 тактических автомобилей для восстановления оборудования;

оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней;

тактические системы защищенной связи;

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину средствами для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по обеспечению безопасности", - подчеркивают в ведомстве.

Помощь Украине от США

Напомним, США являются одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Вашингтон уже предоставил нашей стране десятки пакетов военной помощи, в который, в частности, входили танки Abrams, ПВО Patriot, БМП Bradley и не только.

В последний пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны.