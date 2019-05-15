Насалик: реформа рынка электроэнергии должна привести к снижению тарифов

Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Введение новых правил игры на рынке электроэнергии планируется с 1 июля

Введение новых правил игры на рынке электроэнергии с 1 июля в конечном счете приведет к росту конкуренции и удешевлению электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в комментарии программе "Перша шпальта" после заседания комитета Верховной рады по ТЭК, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

"Введение рынка электрической энергии - это в первую очередь возможность предоставить потребителю право выбора. Это расширяет возможности и потребителей и поставщиков. Очевидно, сам рынок, особенно для населения, должен привести к понижению тарифа, а не увеличение его", - заявил Насалик.

Насалик отмечает, что у большинства участников не было никаких претензий к действующей реформе рынка. "Поэтому я не вижу никаких замечаний для того, чтобы с 1 июля этот рынок заработал", - отметил он. Министр подчеркнул что в отношение населения введена норма поставщика со специальными обязанностями, которая страхует резкий рост цен.

Как сообщается, недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что в Украине с 1 июля должен запуститься рынок электроэнергии, что предусматривается законом "О рынке электроэнергии". По словам Гройсмана, все необходимые документы для этого готовы.

Отмечается, что 23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии. Введение рынка электроэнергии поддержали в Американской торговой палате, глава представительства Еврокомиссии в Украине Хьюг Мингарелли, Европейская бизнес ассоциации.