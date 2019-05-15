ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Насалик: реформа рынка электроэнергии должна привести к снижению тарифов

Новости » Энергетика    15.05.2019 - 21:44
Насалик: реформа рынка электроэнергии должна привести к снижению тарифов
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Введение новых правил игры на рынке электроэнергии планируется с 1 июля

Введение новых правил игры на рынке электроэнергии с 1 июля в конечном счете приведет к росту конкуренции и удешевлению электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в комментарии программе "Перша шпальта" после заседания комитета Верховной рады по ТЭК, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

"Введение рынка электрической энергии - это в первую очередь возможность предоставить потребителю право выбора. Это расширяет возможности и потребителей и поставщиков. Очевидно, сам рынок, особенно для населения, должен привести к понижению тарифа, а не увеличение его", - заявил Насалик.

Насалик отмечает, что у большинства участников не было никаких претензий к действующей реформе рынка. "Поэтому я не вижу никаких замечаний для того, чтобы с 1 июля этот рынок заработал", - отметил он. Министр подчеркнул что в отношение населения введена норма поставщика со специальными обязанностями, которая страхует резкий рост цен.

Как сообщается, недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что в Украине с 1 июля должен запуститься рынок электроэнергии, что предусматривается законом "О рынке электроэнергии". По словам Гройсмана, все необходимые документы для этого готовы.

Отмечается, что 23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии. Введение рынка электроэнергии поддержали в Американской торговой палате, глава представительства Еврокомиссии в Украине Хьюг Мингарелли, Европейская бизнес ассоциации.

Насалик хочет лишить Минэнерго функций по управлению госпредприятиями "Нафтогаз" начинает поставки электроэнергии
Новости Украины Игорь НасаликЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь