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Насалик: реформа ринку електроенергії має призвести до зниження тарифів

Новини » Енергетика    15.05.2019 - 21:44
Насалик: реформа ринку електроенергії має призвести до зниження тарифів
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Введення нових правил гри на ринку електроенергії планується з 1 липня

Введення нових правил гри на ринку електроенергії з 1 липня в кінцевому рахунку призведе до зростання конкуренції та здешевлення електроенергії. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик у коментарі програмі "Перша шпальта" після засідання комітету Верховної ради з ТЕК, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

"Введення ринку електричної енергії - це в першу чергу можливість надати споживачеві право вибору. Це розширює можливості і споживачів і постачальників. Очевидно, сам ринок, особливо для населення, має призвести до зниження тарифу, а не збільшення його", - заявив Насалик.

Насалик зазначає, що у більшості учасників не було ніяких претензій до діючої реформи ринку. "Тому я не бачу ніяких зауважень для того, щоб з 1 липня цей ринок запрацював", - зазначив він. Міністр наголосив, що щодо населення введена норма постачальника зі спеціальними обов'язками, яка страхує різке зростання цін.

Як повідомляється, нещодавно прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про те, що в Україні з 1 липня повинен запуститися ринок електроенергії, що передбачається законом "Про ринок електроенергії". За словами Гройсмана, всі необхідні документи для цього готові.

Наголошується, що 23 квітня представники ЄС, ЄБРР, Європейського енергетичного співтовариства, Європейського інвестиційного банку та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії. Введення ринку електроенергії підтримали в Американській торговельній палаті, голова представництва Єврокомісії в Україні Х'юг Мінгареллі, Європейська бізнес асоціації.

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Новини України Ігор НасаликЕлектроенергія
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